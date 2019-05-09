В Лос-Анджелесе изъяли более 1 тыс. единиц оружия при обыске в жилом доме

В Лос-Анджелесе изъяли более 1 тыс. единиц оружия при обыске в жилом доме

Полицейские в США конфисковали свыше 1 тыс. единиц оружия в одном из жилых домов в престижном районе Холмби-Хиллз в Лос-Анджелесе после получения анонимного сообщения. Об этом сообщает телеканал ABC.

На фотографиях и видеозаписях, сделанных на месте изъятия оружия, изображены груды винтовок, пистолетов и дробовиков.

Как пишет Los Angeles Daily News, расследование инцидента проводил департамент полиции Лос-Анджелеса (LAPD) совместно с Бюро по алкоголю, табаку, огнестрельному оружию и взрывчатым веществам (ATF).

Был ли кто-то задержан во время проведения спецоперации, не уточняется.