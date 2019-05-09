СМИ узнали о планах оснастить спутники ГЛОНАСС водородными часами

Космические аппараты навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС-К2 планируется оснастить новыми водородными бортовыми часами. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные стратегии развития навигационной системы до 2030 года.

Согласно документу, первый космический аппарат ГЛОНАСС-К2 получит пассивный водородный стандарт частоты с точностью в 10 раз больше, чем рубидиевые и цезиевые «часы», функционирующие сегодня на спутниках системы. Второй аппарат оснастят еще более точным бортовым хронометром. Таким образом специалисты рассчитывают, что с помощью новых часов будет повышена точность определения координат системой ГЛОНАСС.

Запуск первого ГЛОНАСС-К2 запланирован на 2020 год, уточняет агентство.

Как отмечает ТАСС со ссылкой на стратегию развития, до 2033 года в космос планируется запустить порядка 50 спутников ГЛОНАСС. В частности, в 2019-2020 годах 10 спутников системы отправят на ракетах-носителях «Союз-2». С 2024 года аппараты начнут запускать не только на ракетах «Союз», но и на тяжелой версии ракеты-носителя «Ангара». В общей сложности с 2024 по 2034 годы планируется осуществить девять пусков ракет «Ангара-А5» со спутниками навигационной системы.

Согласно стратегии, ракеты «Союз» будут, доставлять в космос по одному спутнику системы, а ракеты «Ангара» — по два аппарата. Уже в 2030 году штатная орбитальная группировка ГЛОНАСС будет полностью состоять из 24 новых аппаратов ГЛОНАСС-К2, говорится в документе. Их планируется построить полностью из комплектующих отечественного производства.

С 2001 года используются навигационные спутники второго поколения ГЛОНАСС-М. Всего запустили 46 спутников. В систему входят 26 аппаратов, из которых используются 24. Им на смену готовят серию спутников третьего поколения ГЛОНАСС-К и ГЛОНАСС-К2.