Гуаидо заявил о задержании вице-президента нацсобрания нацразведкой SEBIN

Сотрудники Боливарианской национальной службы разведки (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN) задержали оппозиционного депутата, вице-президента Национального собрания Венесуэлы Эдгара Самбрано. Об этом сообщил в своем Twitter лидер оппозиции и спикер национального собрания Венесуэлы Хуан Гуаидо.

«Они пытаются разрушить власть, которая представляет всех венесуэльцев, но они не добьются этого», — написал венесуэльский оппозиционер.

О своем задержании сообщил в Twitter и сам Самбрано.

«Мы были шокированы, когда SEBIN отказались покинуть наш автомобиль. Они использовали кран, чтобы насильно отвезти нас в El Helicoide (тюрьма для обычных и политических заключенных Боливарианской национальной разведывательной службы — ред.). Демократы продолжают борьбу», — написал он.

Как сообщает портал Infobae, оппозиционный депутат был перехвачен агентами венесуэльской разведки в непосредственной близости от штаб-квартиры партии «Демократическое действие» в северном районе Каракаса Ла-Флорида. В операции участвовали более 20 офицеров.

Сторонники партии, пришедшие к штаб-квартире, в знак солидарности с Самбрано, скандировали лозунги с призывом освободить депутата.