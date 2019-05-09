Посольство объявило о визите советника премьера Великобритании в Москву

Советник премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по международным отношениям, заместитель советника по национальной безопасности Кристиан Тёрнер на следующей неделе совершит визит в Москву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу британского посольства в Москве.

Как отметили в дипмиссии, Тёрнер в ходе визита планирует встретиться с российскими коллегами.

В феврале текущего года по итогам встречи первого замглавы министерства Владимира Титова с британским госминистром по делам Европы и Америки Аланом Данкеном МИД России назвал условие для нормализации взаимодействия между странами. В частности, внешнеполитическое ведомство призывало британские власти изменить недружественную политику в отношении России.