В СНБО заявили о готовности ВСУ к попыткам обострить конфликт в Донбассе

В СНБО заявили о готовности ВСУ к попыткам обострить конфликт в Донбассе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовы противостоять попыткам со стороны России обострить ситуацию на востоке Украины. Об этом в интервью украинскому бюро «Голоса Америки» рассказал глава правления компании Андрей Коболев.

«Украинская армия готова противостоять. Опыт она имеет большой, она имеет достаточно высокий уровень и профессионализма, и патриотизма и в состоянии дать отпор попыткам России раскачать ситуацию внутри страны», — заявил Кривонос, отвечая на вопрос о готовности армии Украины к возможному обострению ситуации на Востоке Украины в преддверии парламентских выборов.

Он также отметил, что украинский народ подвергся активной информационной атаке со стороны России.

«И главное задание информационной операции — раскачать ситуацию внутри страны руками и мозгом самих украинцев. И это четко надо понимать каждому украинцу», — считает замсекретаря СНБО.

Кривонос не исключил, что Россия рассматривает возможность вмешательства в работу энергетической системы Украины посредством кибератак. По его словам, Украина находится в энергетической зависимости от России. Как подчеркнул Кривонос, для значительной минимизации подобных рисков разработаны соответствующие меры, которые удастся реализовать уже при новом руководстве страны.

«Будем надеяться, что подбор людей в команде нового президента будет профессиональный», — резюмировал замсекретаря СНБО.