Посольство ответило Лондону на слова о страданиях народа в Венесуэле

Российский военный персонал в Венесуэле представлен исключительно военными инженерами, которые находятся в этой стране в соответствии с международным правом. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря посольства России в Лондоне в ответ на слова главы британского МИДа Джереми Ханта о роли России в Венесуэле.

Ранее, 8 мая, на совместной конференции с Помпео Хант заявил, что российский военно-дипломатический персонал в Каракасе, который «поддерживает Мадуро, не получит, ничего кроме страданий венесуэльского народа». После этого временного поверенного в делах России в Великобритании Ивана Володина пригласили в британский МИД для обсуждения ситуации в Венесуэле.

В сообщении дипведомства отмечается, что функции военных инженеров заключаются в выполнении технических задач, и они никак не связаны с силовым противостоянием в Венесуэле, «провоцируемом извне». Заявление Ханта в посольстве сочли беспредметным.

Посольство также отмечает, что необходимые разъяснения, касающиеся российских военнослужащих, были даны британской стороне на встрече в МИД Великобритании за несколько часов до конференции Ханта и госсекретаря США Майка Помпео.

По мнению дипведомства, «страданиям» народа Венесуэлы, о котором говорил Хант, способствует заморозка госактивов этой страны в Великобритании и США.