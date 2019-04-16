Участница Pussy Riot сообщила о задержании в Москве

Участницу Pussy Riot Веронику Никульшину задержали в Москве, она находится в отделе полиции. Об этом она рассказала РБК.

По данным «Медиазоны», также задержаны руководители «Театр. На Вынос» Алексей Ершов и Максим Карнаухов, которые направлялись в Большой театр на вручение премии «Золотая маска».

Активист Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов сообщил РБК, что всех троих задержали у подъезда Никульшиной. По его словам, об основаниях задержания им не сообщили. «После их доставления никаких официальных объяснений им не дается, никаких обвинений также нет», — сказал он.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве не смогли оперативно прокомментировать РБК информацию о задержании. В пресс-службе МВД России РБК сообщили, что не обладают информацией.

Спектакль Poe.Tri театра, которым руководят Ершов и Карнаухов, номинировали на «Золотую маску» в категории «Эксперимент». Никульшина исполняет одну из ролей в этом спектакле. ​Вручение премии пройдет 16 апреля в Большом театре.