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Allergan $189 (+33,85%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Ferrari $150 (+10,29%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
Pfizer $48 (+17,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
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Власти предупредили об ограничении движения в Москве из-за парада Победы

Движение автомобилей временно ограничат на дорогах северо-запада и центра Москвы, где будет проходить военная техника, участвующая в параде на Красной площади 9 мая, говорится в сообщении Центра организации дорожного движения (ЦОДД), поступившем в РБК. Ограничения начнут действовать с 5:30 утра.

До 8 утра проезд ограничат на участке ул. Нижние Мневники — ул. Мневники (от ул. Народного Ополчения до Звенигородского ш.) — Звенигородское шоссе — ул. Красная Пресня — ул. Баррикадная — ул. Садовая-Кудринская — ул. Большая Садовая — Триумфальная пл.

Все центральные улицы — Тверская, Моховая, Охотный ряд, Солянка и другие — будут недоступны для проезда с 5:30 и до конца парада.

Фотогалерея 
Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади. Фоторепортаж

С 10 утра и до возвращения техники на временную стоянку будут перекрыты улицы Баррикадкая, Красная Пресня, Садово-Кудринская, Петровка, Большая Ордынка и другие.

С 15 до 18 часов также временно перекроют участок ул. Нижние Мневники — ул. Народного Ополчения — ул. Мневники — ул. Мневники — Звенигородское ш. — 3-я Магистральная ул. — ст. «Красная Пресня». Ограничения на дорогах будут снимать по мере продвижения техники.

Теги: ЦОДД, парад Победы, ограничения, 9 Мая
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