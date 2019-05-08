Власти предупредили об ограничении движения в Москве из-за парада Победы

Движение автомобилей временно ограничат на дорогах северо-запада и центра Москвы, где будет проходить военная техника, участвующая в параде на Красной площади 9 мая, говорится в сообщении Центра организации дорожного движения (ЦОДД), поступившем в РБК. Ограничения начнут действовать с 5:30 утра.

До 8 утра проезд ограничат на участке ул. Нижние Мневники — ул. Мневники (от ул. Народного Ополчения до Звенигородского ш.) — Звенигородское шоссе — ул. Красная Пресня — ул. Баррикадная — ул. Садовая-Кудринская — ул. Большая Садовая — Триумфальная пл.

Все центральные улицы — Тверская, Моховая, Охотный ряд, Солянка и другие — будут недоступны для проезда с 5:30 и до конца парада.

С 10 утра и до возвращения техники на временную стоянку будут перекрыты улицы Баррикадкая, Красная Пресня, Садово-Кудринская, Петровка, Большая Ордынка и другие.