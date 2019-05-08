Колосков оценил шансы на возвращение Кокорина и Мамаева в футбол

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков предположил, что у Павла Мамаева и Александра Кокорина не возникнет проблем с возвращением в футбол.

«Осталось сидеть полгода. Надо сконцентрироваться, чтобы это время провести с пользой для здоровья, а осенью выйти на футбольное поле и начать тренироваться. Клуб «Зенит» поддерживает Кокорина, он по-прежнему в составе. Тренер «Зенита» говорил, что он может получить золотую медаль как чемпион России. Думаю, что судимость для их спортивной карьеры не станет фатальной», — сказал Колосков в разговоре с РБК.

Он также добавил, что все зависит от усилий футболистов. «У них есть возможность доказать всем, и самим себе прежде всего, что они могут вернуться в профессиональный футбол», — заключил он.

По словам Колоскова, он рассчитывал на более мягкий приговор в отношении Кокорина и Мамаева. «Мне кажется, ребята уже осознали степень своей вины, по ним было видно, что они уже другие люди. Было бы более гуманно и справедливо, если бы накануне Дня Победы их освободили из-под стражи, но, к сожалению, этого не произошло», — рассказал он сайту News.Sportbox.