Украине напомнили о спонсорах из Швейцарии в споре об «украденном мосте»

Швейцарская архитектурная студия Leuppi & Schafroth Architekten заметила, что проект моста между парками «Крещатый» и «Владимирская горка» в Киеве очень похож на тот, что разработали в компании ранее. Об этом РБК сообщила соучредитель студии Стефани Шафрот.

«Мы очень удивлены и разочарованы тем, что произошло. Мы будем пытаться найти решение этой проблемы. Вы знаете, Швейцария оказывает финансовую поддержку Украине по многим проектам. И думаю, мы должны хорошо друг к другу относиться», — сказала она.

Изданию «Наші гроші» она рассказала, что от проекта ее бюро украинские макеты отличаются лишь некоторыми деталями. В частности, в оригинальном проекте в перекрытии моста присутствуют стеклянные элементы, а в киевском варианте есть лифт. При этом базовая концепция, основные принципы проектирования, форма, конструктивное решение и материалы, по словам Шафрот, были заимствованы.

О том, что в Киеве строится мост по проекту бюро, архитектор впервые услышала от друзей. «Наши знакомые путешествовали в Киеве и сообщили нам: «Вы знаете, там строится ваш мост». Потом мы слышали то же самое от сотрудников швейцарских компаний, которые работают в Киеве. Нам прислали фотографии, спросили, участвуем ли мы в разработке этого проекта», — сообщила архитектор.

Она надеется, что швейцарская компания и власти Киева смогут прояснить ситуацию и прийти к соглашению без обращений в суд.