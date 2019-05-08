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Allergan $189 (+35,56%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Ferrari $150 (+6,02%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
Pfizer $48 (+18,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
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Украине напомнили о спонсорах из Швейцарии в споре об «украденном мосте»

Швейцарская архитектурная студия Leuppi & Schafroth Architekten заметила, что проект моста между парками «Крещатый» и «Владимирская горка» в Киеве очень похож на тот, что разработали в компании ранее. Об этом РБК сообщила соучредитель студии Стефани Шафрот.

«Мы очень удивлены и разочарованы тем, что произошло. Мы будем пытаться найти решение этой проблемы. Вы знаете, Швейцария оказывает финансовую поддержку Украине по многим проектам. И думаю, мы должны хорошо друг к другу относиться», — сказала она.

Изданию «Наші гроші» она рассказала, что от проекта ее бюро украинские макеты отличаются лишь некоторыми деталями. В частности, в оригинальном проекте в перекрытии моста присутствуют стеклянные элементы, а в киевском варианте есть лифт. При этом базовая концепция, основные принципы проектирования, форма, конструктивное решение и материалы, по словам Шафрот, были заимствованы.

О том, что в Киеве строится мост по проекту бюро, архитектор впервые услышала от друзей. «Наши знакомые путешествовали в Киеве и сообщили нам: «Вы знаете, там строится ваш мост». Потом мы слышали то же самое от сотрудников швейцарских компаний, которые работают в Киеве. Нам прислали фотографии, спросили, участвуем ли мы в разработке этого проекта», — сообщила архитектор.

Она надеется, что швейцарская компания и власти Киева смогут прояснить ситуацию и прийти к соглашению без обращений в суд.

Киевские власти опровергли обвинения в краже, однако допустили, что мост мог строиться по проекту, похожему на тот, что придумало швейцарское бюро. Как так получилось, выяснять при этом рекомендовали у архитекторов, выполнявших госзаказ.

Швейцарская компания участвовала в тендере на разработку моста в 2013 году. Администрация конкурса тогда не назвала победителей. Через четыре года, по словам Шафрот, представители департамента градостроительства и архитектуры КГГА сообщили бюро о желании построить мост по их макетам. Шафрот отмечает, что бюджет и график были очень реалистичными, но киевские чиновники посчитали стоимость прав на проект слишком высокой.

Теги: Киев, архитектура, Швейцария, новости РБК
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