Власти Киева опровергли обвинения в краже проекта моста у швейцарцев

Городские власти Киева не исключили, что мостовой переход между парками «Крещатый» и «Владимирская горка» мог строиться по проекту, схожему с проектом швейцарской компании, однако вопрос о заимствовании должны решать архитекторы. На сайте администрации указано, что там пользовались результатами тендера, проведенного в 2017 году.

Заместитель главы администрации города Александр Спасибко сообщает, что проект моста был разработан украинским ООО «Проектные системы Лтд», выигравшим этот тендер. «Что касается распространенной сегодня в сети Интернет информации о якобы незаконном использовании концепции, конструктивных решений и проекта швейцарской архитектурной компании для строительства мостового пешеходно-велосипедного перехода между парками «Крещатый» и «Владимирская горка» в Киеве, то я должен отметить, что городская администрация как заказчик строительства пользуется результатом работ проведенного тендера. Вопрос, действительно ли это похожая идея, должны решать архитекторы», — сказал он.

О том, что проект мостового перехода был позаимствован, в ответ на запрос украинского издания «Наши гроши» заявила швейцарская архитектурная компания Leuppi & Schafroth Architekten. Она участвовала в тендере на разработку проекта моста в 2013 году. Тогда победителя администрация не назвала. «Через три года, в апреле 2017 года, с нами связались представители департамента градостроительства и архитектуры КГГА с желанием реализовать наш проект. Бюджет и график, которые мы подготовили еще во время конкурсной фазы, были очень реалистичными. Наш проект был дешевым, рациональным и возможным для реализации», — сообщила соучредитель компании Стефани Шафрот. Однако вскоре киевские чиновники сочли стоимость прав на проект слишком высокой.

Шафрот отметила, что по их проекту стоимость моста составляла чуть более $6 млн, а стоимость нынешнего перехода — около $10 млн. Базовая концепция, по мнению швейцарских архитекторов, была взята у их проекта.