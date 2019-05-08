Суд постановил уничтожить использованный Кокориным в драке стул

Пресненский суд Москвы, где проходило финальное слушание по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, постановил уничтожить деревянный стул из «Кофемании», которым Кокорин ударил главу департамента Минпромторга Дениса Пака, передает корреспондент РБК.

Ранее суд приговорил футболистов к реальным срокам в колонии общего режима — Александр Кокорин был осужден на полтора года лишения свободы, Павел Мамаев — на год и пять месяцев.

По делу также проходит младший брат футболиста Кирилл Кокорин — он получил 1,5 года заключения в колонии общего режима. Еще одного фигуранта — игрока любительской лиги Александра Протасовицкого — приговорили к году и пяти месяцам в общей колонии.

Эти сроки для участников дела ранее запрашивал прокурор. Кокорин и Мамаев останутся под арестом до вступления приговора в силу.