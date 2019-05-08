В Росэнергоатоме сообщили о нормальном уровне радиации в Твери

В Росэнергоатоме сообщили о нормальном уровне радиации в Твери

Энергоблоки Калининской АЭС в Тверской области работают в штатном режиме, сбоев и отклонений не было, сообщается на сайте Росэнергоатома.

На территории атомной станции и вокруг нее радиационный фон остается в пределах естественных фоновых значений — 8–12 мкР/ч.

На одном из энергоблоков с 20 апреля проходит плановый ремонт, однако нарушений в его работе нет.

Ранее в Тверской области в телеэфире сообщили о радиационной и химической угрозе. Жителям рекомендовалось выключить свет, воду, отопление, взять документы, закрыть окна и использовать средства личной защиты.