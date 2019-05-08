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Pfizer $48 (+17,19%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
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Тверские спасатели объяснили сообщения телеканалов о радиации

ГУ МЧС по Тверской области распространило опровержение о «сигналах гражданской обороны», размещенных СМИ.

Как ранее сообщили «МК-Тверь» и портал Tveringrad, в телеэфире появились предупреждения о радиационной и о химической тревогах. Гражданам рекомендовали выключить свет, воду, отопление, взять документы, закрыть окна и использовать средства личной защиты.

Фото: @straysenk22 / Twitter

В МЧС заявили, передача сообщения связана с «техническими мероприятиями трансляционной системы филиала ФГУП «РТРС».

Радиационный фон в Тверской области в норме, говорится в сообщении областного управления министерства. Жителям рекомендуют «не предпринимать необдуманных действий».

РБК направил запрос в ФГУП «РТРС» «Тверской областной радиотелевизионный передающий центр».

В феврале 2018 года местные телеканалы предупредили об опасности радиационного заражения жителей Ярославской области. После этого главное управление МЧС по Ярославской области обратилось к жителям региона с просьбой сохранять спокойствие, так как сообщения в эфире каналов появились из-за системного сбоя программного обеспечения телерадиовещательной станции.

Теги: радиационный фон, МЧС РФ, предупреждение, Телевидение
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