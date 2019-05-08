Тверские спасатели объяснили сообщения телеканалов о радиации

РБК направил запрос в ФГУП «РТРС» «Тверской областной радиотелевизионный передающий центр».

В феврале 2018 года местные телеканалы предупредили об опасности радиационного заражения жителей Ярославской области. После этого главное управление МЧС по Ярославской области обратилось к жителям региона с просьбой сохранять спокойствие, так как сообщения в эфире каналов появились из-за системного сбоя программного обеспечения телерадиовещательной станции.