Тверские спасатели объяснили сообщения телеканалов о радиации

ГУ МЧС по Тверской области распространило опровержение о «сигналах гражданской обороны», размещенных СМИ.
Как ранее сообщили «МК-Тверь» и портал Tveringrad, в телеэфире появились предупреждения о радиационной и о химической тревогах. Гражданам рекомендовали выключить свет, воду, отопление, взять документы, закрыть окна и использовать средства личной защиты.
В МЧС заявили, передача сообщения связана с «техническими мероприятиями трансляционной системы филиала ФГУП «РТРС».
Радиационный фон в Тверской области в норме, говорится в сообщении областного управления министерства. Жителям рекомендуют «не предпринимать необдуманных действий».