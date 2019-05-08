Россия и Иран договорились об упрощении визового режима

Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Джавад Зариф подписали протокол об упрощении визового режима между странами. Трансляция пресс-конференции велась на сайте российского министерства в Facebook. Получить визу станет проще предпринимателям двух стран.

«Мы подписали протокол, который позволяет упростить условия поездок отдельных категорий граждан России и Ирана прежде всего в том, что касается предпринимателей, которые теперь будут получать визы в облегченном порядке на основании прямых приглашений заинтересованных организаций», — рассказал Лавров.

Встреча глав МИД России и Ирана проходит в Москве. Главная тема — кризис «ядерного соглашения» с Ираном, который российский министр объяснил безответственным поведением США.

В январе стало известно, что в России в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление» планируется введение электронных виз для иностранцев. По плану, они должны будут получить такую возможность через три года. Сначала система будет работать в пилотном режиме на некоторых пограничных пунктах. К декабрю 2021 года ее планируется запустить по всей стране.