Россия и Иран договорились об упрощении визового режима

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 65,13 -0,28 EUR Бирж. 72,99 -0,16 Brent 69,91 -0,29% USD Нал. 65,68 64,77 EUR Нал. 73,59 72,62 USD ЦБ 65,23 +0,01 EUR ЦБ 73,09 +0,01 EUR/USD 1,1206 +0,0015 BTC/USD Бирж. 6 149,80 +35,80 IMOEX 2 553,11 -0,47% RTSI 1 234,92 -0,24% DJIA 25 965,09 -1,79% Nasdaq 7 963,76 -1,96%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Alphabet $1 420 (+20,93%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Allergan $189 (+33,85%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Ferrari $150 (+10,29%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
Pfizer $48 (+17,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,93%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Allergan $189 (+33,85%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Ferrari $150 (+10,29%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
Pfizer $48 (+17,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 65,23 (+0,01) Quote, 12:40
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 73,09 (+0,01) Quote, 12:40
Власти предупредили об ограничении движения в Москве из-за парада Победы Общество, 15:21 Принц Гарри и Меган Маркл впервые показали новорожденного сына Общество, 15:14  Как устроен уличный бизнес на «колесах»: все про фудтраки и автолавки РБК и ГАЗ, 15:14 Суд счел доказанной вину Кокорина и Мамаева Общество, 15:09 Россия и Иран договорились об упрощении визового режима Общество, 15:08 Почему подсчет калорий — неудачная схема для нормализации веса и здоровья Спецпроект РБК PINK, 15:07 Спасатели нашли тела троих из семи погибших под лавиной на Алтае туристов Общество, 14:57 Руководство Барвихи решило сделать Демушкина временным главой поселения Политика, 14:53 Суд отказал в УДО фигуранту дела об убийстве Политковской Общество, 14:53 Киев пригрозил лишить принявших российское гражданство пенсий Политика, 14:52 Почему деловой женщине важно хорошо выглядеть и как этого добиться Совместный проект РБК PINK, 14:45 Болельщики «Аякса» запустили фейерверк у гостиницы «Тоттенхэма» Спорт, 14:38 «Аэрофлот» задержал или отменил пять рейсов Superjet 100 Общество, 14:36 Зачем Google новый бюджетный телефон Quote, 14:35
Общество ,  
0 
Россия и Иран договорились об упрощении визового режима

Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Джавад Зариф подписали протокол об упрощении визового режима между странами. Трансляция пресс-конференции велась на сайте российского министерства в Facebook. Получить визу станет проще предпринимателям двух стран.

«Мы подписали протокол, который позволяет упростить условия поездок отдельных категорий граждан России и Ирана прежде всего в том, что касается предпринимателей, которые теперь будут получать визы в облегченном порядке на основании прямых приглашений заинтересованных организаций», — рассказал Лавров.

Встреча глав МИД России и Ирана проходит в Москве. Главная тема — кризис «ядерного соглашения» с Ираном, который российский министр объяснил безответственным поведением США.

В январе стало известно, что в России в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление» планируется введение электронных виз для иностранцев. По плану, они должны будут получить такую возможность через три года. Сначала система будет работать в пилотном режиме на некоторых пограничных пунктах. К декабрю 2021 года ее планируется запустить по всей стране.

Теги: Иран, визы
Материалы по теме
Лавров объяснил кризис «ядерной сделки» с Ираном безответственностью США
Политика
Иран отказался исполнять отдельные обязательства по ядерной сделке
Политика
США начали переброску авианосцев и бомбардировщиков в сторону Ирана
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter