В Киеве начался обыск в Национальном антикоррупционном бюро

В Киеве начался обыск в Национальном антикоррупционном бюро

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) проводят обыск в здании Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), сообщает УНИАН.

«Мы можем подтвердить этот факт, но по всем деталям обращайтесь в орган следствия — в ГБР», — заявила агентству пресс-секретарь НАБУ Светлана Олифира.

О причинах проведения следственных действий она не сообщила.

Источник издания «Украинские новости» сообщил, что обыск проводится ГБР в рамках расследования дела о возможном получении взяток правоохранительными органами за закрытие дел о хищении госсредств в оборонной сфере.