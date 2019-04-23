Общество , 13:48
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В Киеве начался обыск в Национальном антикоррупционном бюро
Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) проводят обыск в здании Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), сообщает УНИАН.
«Мы можем подтвердить этот факт, но по всем деталям обращайтесь в орган следствия — в ГБР», — заявила агентству пресс-секретарь НАБУ Светлана Олифира.
О причинах проведения следственных действий она не сообщила.
Источник издания «Украинские новости» сообщил, что обыск проводится ГБР в рамках расследования дела о возможном получении взяток правоохранительными органами за закрытие дел о хищении госсредств в оборонной сфере.