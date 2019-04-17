На красной ветке московского метро произошел сбой

На Сокольнической линии московского метро из-за инцидента с пассажиром увеличены интервалы движения поездов, сообщается в Twitter метрополитена.

Позднее в 10:16 мск метрополитен отчитался о введении движения в график.

Руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев рассказал РБК, что 09:49 мск на станции «Красносельская» мужчина оступился и упал. Машинист применил экстренное торможение, поезд остановился перед пассажиром. Для его извлечения с жесткого пути на восемь минут было снято напряжение.

Пассажир в результате инцидента не пострадал. Мужчина пояснил, что у него закружилась голова.

Днем 16 апреля метрополитен предупреждал о возможной остановке движения в ​верхней части Сокольнической линии из-за проблем с узлом водоснабжения. Между станциями «Комсомольская» и «Бульвар Рокоссовского» поезда следовали с увеличенным интервалом. Позднее в метро заявили о восстановлении движения в обычном режиме.