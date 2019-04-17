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Chevron $146 (+20,16%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
Costco $270 (+11,72%) прогноз UBS к 08.03.20 Купить
Campbell Soup $33 (-16,69%) прогноз UBS к 16.11.19 Купить
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На красной ветке московского метро произошел сбой

На Сокольнической линии московского метро из-за инцидента с пассажиром увеличены интервалы движения поездов, сообщается в Twitter метрополитена.

Позднее в 10:16 мск метрополитен отчитался о введении движения в график.

Руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев рассказал РБК, что 09:49 мск на станции «Красносельская» мужчина оступился и упал. Машинист применил экстренное торможение, поезд остановился перед пассажиром. Для его извлечения с жесткого пути на восемь минут было снято напряжение.

Пассажир в результате инцидента не пострадал. Мужчина пояснил, что у него закружилась голова.

Днем 16 апреля метрополитен предупреждал о возможной остановке движения в ​верхней части Сокольнической линии из-за проблем с узлом водоснабжения. Между станциями «Комсомольская» и «Бульвар Рокоссовского» поезда следовали с увеличенным интервалом. Позднее в метро заявили о восстановлении движения в обычном режиме.

Теги: Метро, инцидент, новости РБК
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