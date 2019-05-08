Минфин потратит на закупки валюты 300 млрд руб.

С 14 мая по 6 июня Минфин направит на закупку иностранной валюты 300,5 млрд руб. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.

В соответствии с бюджетным правилом, на закупку будут направлены сверхдоходы от продажи нефти. По прогнозу, в мае бюджет получит от превышения цены нефти над базовым уровнем 314,4 млрд руб. Отклонение от ожидаемого месячного дохода составило 13,9 млрд руб., которые будут из суммы вычтены.

«Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты, составляет +300,5 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 14 мая 2019 года по 6 июня 2019 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 16,7 млрд руб.», — сообщили в Минфине.

С 5 апреля по 13 мая Минфин потратил 255,4 млрд руб. на закупку иностранной валюты. По сравнению с уровнем мартовских закупок объем сократился на 21,5%.