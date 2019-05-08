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Allergan $189 (+33,94%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
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Экономика ,  
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Минфин потратит на закупки валюты 300 млрд руб.

С 14 мая по 6 июня Минфин направит на закупку иностранной валюты 300,5 млрд руб. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.

В соответствии с бюджетным правилом, на закупку будут направлены сверхдоходы от продажи нефти. По прогнозу, в мае бюджет получит от превышения цены нефти над базовым уровнем 314,4 млрд руб. Отклонение от ожидаемого месячного дохода составило 13,9 млрд руб., которые будут из суммы вычтены.

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«Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты, составляет +300,5 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 14 мая 2019 года по 6 июня 2019 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 16,7 млрд руб.», — сообщили в Минфине.

С 5 апреля по 13 мая Минфин потратил 255,4 млрд руб. на закупку иностранной валюты. По сравнению с уровнем мартовских закупок объем сократился на 21,5%.

В соответствии с базовым бюджетным правилом Минфин каждый месяц покупает валюту на сверхдоходы, поступившие в бюджет от продажи нефти по цене выше $40 за баррель.

Теги: Минфин, Валюта
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