Минфин сократит траты на закупку валюты до 255 млрд руб.

В среднем каждый день с 5 апреля по 13 мая Россия будет покупать валюту на 11,6 млрд руб. Объем средств, направленных на эти цели, сократился на 21,5% по сравнению с прошлым месяцем

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Министерство финансов с 5 апреля по 13 мая потратит 255,4 млрд руб. на закупку иностранной валюты, говорится в поступившем в РБК сообщении Минфина.

«Ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 11,6 млрд руб.», — сообщили в министерстве. Согласно прогнозу, в апреле бюджет получит 307,2 млрд руб. дополнительных нефтегазовых доходов из-за превышения фактической цены на нефть над базовым уровнем.

С 7 марта по 4 апреля Минфин направил на покупку валюты 310 млрд руб. Таким образом, объем средств, которые планируется потратить на валюту, снизился на 21,5%.

В соответствии с базовым бюджетным правилом Минфин каждый месяц покупает валюту на сверхдоходы, поступившие в бюджет от продажи нефти по цене выше $40 за баррель.