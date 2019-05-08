Общество , 12:08 Сделано для агрегаторов
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Посол Канады на Украине увяз в грязи на грунтовке
Машина посла Канады на Украине Романа Ващука во время поездки по сельской местности в Черкасской области застряла на дороге. Вытащить автомобиль из грязи ему помог некий Руслан. Об этом посол написал на своей странице в Twitter.
«Регион Черкассы хорошо известен своим черноземом. В комбинации с дождем и глиной он превращается в вызов для водителя, не обладающего большим опытом вождения в грязи (например, для меня). Спасибо Руслану из деревни Буда, который вытолкнул нас и вывел из колеи!» — написал Ващук.
К сообщению посол добавил хэштег «Все хорошо, что хорошо кончается».