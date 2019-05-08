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Allergan $189 (+32,84%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Pfizer $48 (+17,02%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
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Украина усилила контроль на границе из-за российских байкеров

Госпогранслужба Украины усилила меры контроля на границе страны в преддверии 9 мая, сообщает пресс-служба ведомства. Причиной этого назвали необходимость не допустить провоз в страну оружия, взрывчатки и заблокировать пересечение границы для нежелательных элементов. Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

«[Меры безопасности] вводятся с целью недопущения ввоза на Украину оружия, боеприпасов, взрывчатки, других средств террора, а также въезда на Украину или транзитного проезда лиц с сепаратистскими и экстремистскими настроениями, которые могут дестабилизировать ситуацию в нашей стране», — говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе особо подчеркнули, что речь идет и о российских байкерах. «Меры безопасности проводятся также на основе проведенного анализа и опыта предыдущих лет, ведь в 2017–2018 годах такие попытки были со стороны членов российского байкерского клуба «Ночные волки» и их адептов, в так называемых самопровозглашенных «ДНР/ЛНР» — байкерского клуба «Ночные волки. Донбасс», которые направлялись в канун 9 мая под общим лозунгом мотопробега «Дороги Победы — на Берлин-2018», — заявили в пресс-службе.

В связи с этим пограничники будут обращать особое внимание на попытки проникнуть в страну лиц на мототранспорте, которые будут «агрессивно настроены по отношению к государству Украина» и у которых с собой будут материалы агитационного характера. В числе подобных материалов в госпогранслужбе перечислили флаги России, георгиевские ленточки, пророссийскую символику. Таких людей ведомство не будет пропускать на Украину.

27 апреля Министерство внутренних дел Грузии запретило въезд 30 байкерам через КПП «Верхний Ларс» на границе с Россией. Они ехали транзитом через Грузию, чтобы попасть на ежегодный слет байкеров в Афинах с 1 по 2 мая.

Теги: Украина, байкеры
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