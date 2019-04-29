МВД Грузии объяснило отказ во въезде российским байкерам

Министерство внутренних дел Грузии запретило въезд 30 байкерам через КПП «Верхний Ларс» на границе с Россией 27 апреля. Об этом сообщил основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев в Twitter. МВД Грузии подтвердило информацию «Первому каналу» страны.

По данным издания EurAsia Daily, во въезде отказали мотоциклистам из России и стран СНГ. Они ехали транзитом через Грузию, чтобы попасть на ежегодный слет байкеров в Афинах с 1 по 2 мая.

В МВД Грузии сообщили, что они не смогли проехать из-за закона «О правовом положении иностранцев или лиц, не имеющих гражданство» (подпункт «З» статья 11). Согласно ему, пограничники имеют право не разрешить пересечение границы, если иностранец отказывается сообщить о себе и цели визита или предоставляет недостоверную информацию.

Как сообщает Левиев, въезд байкерам закрыли до 10 мая.

Один из мотоциклистов рассказал Deutsche Welle, что въезд в Грузию им запрещают ежегодно с 2014 года. По его словам, пограничники опасаются провокаций. Он также сказал, что по одному байкеров начнут пропускать через КПП после 4 мая, а сейчас «всех заворачивают». DW отмечает, что байкеров не связывают с «Ночными волками», которым неоднократно запрещали въезд в Европу.