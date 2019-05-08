Худрук театра связал с эмоциями конфликт Самбурской с режиссером

Художественный руководитель Театра на Малой Бронной Сергей Голомазов считает, что решение актрисы Настасьи Самбурской уйти из театра из-за разногласий с режиссером основано на эмоциях. Об этом он заявил в разговоре с РБК.

«Эмоциональные люди, эмоциональные актеры, режиссеры. Насколько мне известно, никакого особого конфликта не было. Приеду — разберусь, попробую по крайней мере», — сказал он, подчеркнув, что принимать какие-либо меры он будет только после возвращения в Москву из Латвии, где он находится по работе.

Наталья Самбурская и режиссер театра Антон Яковлев не ответили на звонки РБК.

Ранее актриса, известная своей ролью Кристины Соколовской в телесериале «Универ. Новая общага», объявила, что хотела уйти из театра «по-хорошему, <...> оповестив почти за три месяца», однако Яковлев «в срочном порядке» решил вывести ее из состава трупы без уведомления.