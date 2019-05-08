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Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
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Актер Мерзликин сообщил о пересечении границы Украины по рапсовому полю

Российский актер Андрей Мерзликин, которому украинские власти ранее запретили въезжать на территорию страны, заявил о незаконном пересечении госграницы Украины по рапсовому полю. Об этом артист сообщил в Instagram.

Он рассказал, что находится на границе Молдавии и Украины. «Въезд для меня запрещен, но я решил воспользоваться моментом», — написал он.

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К записи актер прикрепил видеозапись, на которой он предположительно пересекает по рапсовому полю украинскую границу. На кадрах не видно четко обозначенной границы.

Андрей Мерзликин был внесен Украиной в список деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности страны, в сентябре 2017 года. Соответствующий приказ тогда обнародовало Министерство культуры Украины. В нем говорилось, что список, куда также, в частности, попали Стас Пьеха, певец Шура и Эмир Кустурица, был подготовлен Службой безопасности Украины (СБУ).

Теги: пересечение границы, актер, запрет на въезд, Украина
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