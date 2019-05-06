«Сент-Луис» победил «Даллас» и довел серию плей-офф НХЛ до седьмого матча

«Сент-Луис Блюз» на гостевом льду переиграл «Даллас Старз» в шестом матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Команда из штата Миссури победила со счетом 4:1 и продлила серию до седьмой игры.

В первом периоде команды забили по голу. На шайбу «блюзмена» Алекса Пьетранджело ответил Тайлер Сегин. Во втором периоде гости вновь вышли вперед — гол на свой счет записал Дэвид Перрон, ему ассистировал россиянин Иван Барбашев.

В третьем периоде «Блюз» забросили еще две шайбы. Сперва отличился Джейден Шварц, а итоговый счет установил Сэмми Блейз.

Седьмая игра серии пройдет в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» 8 мая. До этого обе команды одержали на своих площадках по одной победе и потерпели по два поражения.