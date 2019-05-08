Капитан «Ливерпуля» счел особенной победу над «Барселоной»

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 65,41 +0,18 EUR Бирж. 73,15 +0,09 Brent 70,11 -1,03% USD Нал. 65,74 64,34 EUR Нал. 73,69 71,82 USD ЦБ 65,22 -0,12 EUR ЦБ 73,08 -0,03 EUR/USD 1,1191 -0,0006 BTC/USD Бирж. 6 101,40 -12,60 IMOEX 2 565,10 -0,57% RTSI 1 237,86 -0,62% DJIA 25 965,09 -1,79% Nasdaq 7 963,76 -1,96%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Pfizer $48 (+17,3%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Pfizer $48 (+17,3%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 8 мая
USD ЦБ: 65,22 (-0,12) Quote, 07 мая, 12:19
Курс евро на 8 мая
EUR ЦБ: 73,08 (-0,03) Quote, 07 мая, 12:19
Капитан «Ливерпуля» счел особенной победу над «Барселоной» Общество, 03:59 NYT узнала о «мрачной картине» способностей Трампа к заключению сделок Политика, 03:51 Полиция задержала захватившего заложников в пригороде Тулузы Общество, 03:31 HBO удалил появившийся в «Игре престолов» стакан из Starbucks Общество, 02:59 Коломойский предложил оставить при Зеленском одного министра из нынешних Политика, 02:33 Тренер «Барселоны» назвал ужасным поражение от «Ливерпуля» Общество, 02:26 Россельхознадзор назвал долю фальсифицированного молока Общество, 01:56 Двое учеников школы в Колорадо открыли стрельбу по одноклассникам Общество, 01:24 Бой боксера Усика против Такама перенесли из-за травмы украинца Общество, 01:16 В Крыму назвали жестом доброй воли освобождение украинских рыбаков Общество, 00:38 Националист Демушкин заявил о своем назначении чиновником в Барвихе Общество, 00:37 «Аэрофлот» начал выплачивать компенсации пассажирам сгоревшего SSJ100 Общество, 00:08 «Ливерпуль» отыграл три мяча у «Барселоны» и вышел в финал Лиги чемпионов Спорт, 00:04 Минобороны обнародовало фронтовые фотографии советских маршалов Общество, 00:00
Общество ,  
0 
Капитан «Ливерпуля» счел особенной победу над «Барселоной»

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон, комментируя победу его команды над «Барселоной» во втором полуфинальном матче Лиги Чемпионов УЕФА, назвал результат особенным.

«Я не думаю, что многие ставили на нашу победу. Перед игрой мы знали, что это будет сложно, но для нас это все еще возможно», — сказал он.

Общество
Тренер «Барселоны» назвал ужасным поражение от «Ливерпуля»

По словам футболиста, игроки верили в то, что на домашнем стадионе им по силам совершить что-то особенное. «Это особенная ночь для команды и болельщиков», — цитирует Хендерсона официальный сайт «Ливерпуля».

При этом он отметил, что «Барселона» — это фантастическая команда, однако футболистам «Ливерпуля» удалось проявить хладнокровие и добавить в индивидуальных действиях.

Игра, прошедшая 7 мая на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, завершилась победой хозяев 4:0. По два гола забили Дивок Ориги и Жоржиньо Вейналдум. Несмотря на поражение в первой игре против «Барселоны» (3:0) английской команде удалось второй год подряд попасть в финал Лиги чемпионов.

Теги: Ливерпуль, ФК «Барселона», Лига Чемпионов
Материалы по теме
Тренер «Барселоны» назвал ужасным поражение от «Ливерпуля»
Общество
Определились полуфинальные пары Лиги чемпионов
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter