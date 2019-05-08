Капитан «Ливерпуля» счел особенной победу над «Барселоной»

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон, комментируя победу его команды над «Барселоной» во втором полуфинальном матче Лиги Чемпионов УЕФА, назвал результат особенным.

«Я не думаю, что многие ставили на нашу победу. Перед игрой мы знали, что это будет сложно, но для нас это все еще возможно», — сказал он.

По словам футболиста, игроки верили в то, что на домашнем стадионе им по силам совершить что-то особенное. «Это особенная ночь для команды и болельщиков», — цитирует Хендерсона официальный сайт «Ливерпуля».

При этом он отметил, что «Барселона» — это фантастическая команда, однако футболистам «Ливерпуля» удалось проявить хладнокровие и добавить в индивидуальных действиях.