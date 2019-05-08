Тренер «Барселоны» назвал ужасным поражение от «Ливерпуля»

Главный тренер футбольного клуба «Барселона» Эрнесто Вальверде прокомментировал разгромное поражение в ответной игре полуфинала Лиги Чемпионов УЕФА против «Ливерпуля». По его словам, этот результат является ужасным, передает Би-би-си.

Вальверде отметил, что «после двух быстрых голов» соперника все было против «Барселоны». «Мы не сумели забить, и нас переехали. Это ужасный результат для наших болельщиков и для нас самих», — сказал он.

По мнению тренера, «Барселоне» сильно не повезло. При этом он отдал должное футболистам английской команды. «Игрокам «Барселоны» не удалось ничего придумать в ответ», — заключил Вальверде.

Второй полуфинальный матч между «Барселоной» и «Ливерпулем» прошел на стадионе Энфилд 7 мая. Первая встреча этих коллективов завершилась победой испанского клуба со счетом 3:0, однако в ответном матче мерсисайдцы смогли победить 4:0 и второй год подряд пройти в финал турнира.