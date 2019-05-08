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Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
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Полиция задержала захватившего заложников в пригороде Тулузы

Сотрудники правоохранительных органов задержали вооруженного несовершеннолетнего, который взял в заложники четверых человек в табачном ларьке в пригороде Тулузы. Об этом заявил глава МВД Франции Кристоф Кастанер в Twitter.

«[Кантон] Бланьяк: ответственный задержан <...> Я благодарю всех сотрудников сил безопасности и спасателей», — написал он.

Общество
Вооруженный мужчина захватил заложников в табачной лавке во Франции

Кроме того, министр отметил работу отрядов RAID (элитное тактическое подразделение Национальной полиции Франции) и BRI (научно-исследовательская полицейская бригада), а также скоординированную работу местных властей.

Захват заложников в табачной лавке в тулузском пригороде Бланьяк, неподалеку от которого расположен аэропорт четвертого по численности населения города Франции, произошел вечером 7 мая. СМИ сообщили, что заложников захватил 17-летний молодой человек, который был вооружен. Позднее выяснилось, что он захватил четырех женщин, которых вскоре удалось освободить.

Теги: захват в заложники, задержание, МВД Франции, Тулуза
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В пригороде Тулузы из табачной лавки освободили всех заложников
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Вооруженный мужчина захватил заложников в табачной лавке во Франции
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