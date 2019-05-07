В пригороде Тулузы из табачной лавки освободили всех заложников

В Бланьяке (пригород Тулузы) освобождены все четыре женщины, которых взяли в заложники. Об этом пишет BFM со ссылкой на полицейских.

Речь идет об инциденте, который произошел вечером 7 мая. Мужчина взял в заложники и связал четырех женщин в табачной лавке. Сообщалось, что он в шлеме с камерой и вооружен, однако террористический мотив изначально не рассматривался. Сам преступник пока остается внутри здания.

Как уточняют La Depeche du Midi, нападавшему 17 лет. По данным газеты, это шахтер по имени Янис, который ранее уже был известен полиции. В частности, он был задержан в декабре во время демонстраций «желтых жилетов», которые проходили по всей Франции, и называл себя представителем «вооруженного крыла» протестного движения.

Издания отмечают, что преступник не выдвигал никаких требований и разрешил каждому заложнику вызвать родственника к месту происшествия. Кроме того, со ссылкой на мужа одной из захваченных женщин La Depeche du Midi пишет, что в лавке была «спокойная атмосфера, преступник не агрессивен и ведет переговоры с полицией».