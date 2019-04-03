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«Барселона» сыграла вничью с аутсайдером Ла Лиги в матче с восемью голами

«Барселона» в 30-м туре чемпионата Испании по футболу (Ла Лига) потеряла очки в игре с одним из аутсайдеров турнира. Встреча команды из Каталонии против «Вильярреала» прошла на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» и завершилась со счетом 4:4.

К 16-й минуте матча «Барселона» вела 2:0, голы на свой счет записали Филиппе Коутиньо и Малком. Однако хозяевам удалось переломить ход игры и забить четыре гола с 23-й по 80-ю минуту матча. В первом тайме счет сократил Самуэль Чуквезе, а во втором отрезке игры авторами голов стали Карл Токо Экамби, Висенте Иборра и Карлос Бакка. На 86-й минуте игрок «Вильярреала» Альваро Гонсалес получил красную карточку.​

​Уже в добавленное ко второму тайму время «Барселона» сумела забить два гола и уйти от поражения. На 90+1 минуте капитан каталонцев Лионель Месси забил со штрафного, а спустя две минуты окончательный счет встречи установил Луис Суарес.

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После этой игры «Барселона» набрала 70 очков и по-прежнему занимает первое место в таблице испанского чемпионата. Отрыв каталонской команды от идущего вторым мадридского «Атлетико» составляет восемь очков. «Вильярреал» благодаря результату в этом матче смог подняться на 16-е место, в активе команды стало 30 очков. От зоны вылета коллектив Хавьера Кальехи отделяет два очка.

Теги: ФК «Барселона», ничья, аутсайдер, Футбол
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