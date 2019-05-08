Бой боксера Усика против Такама перенесли из-за травмы украинца

Дебютный бой украинского боксера Александра Усика в супертяжелом весе против Карлоса Такама не состоится и будет перенесен. Об этом заявил руководитель промоутерской компании Matchroom Boxing USA Эдди Хирн.

По его словам, решение перенести бой был принято из-за травмы украинского спортсмена. Как уточнил Хирн, у Усика диагностировали травму бицепса.

«Заявление относительно нашего шоу в Мэриленде будет сделано в ближайшее время», — сказал он.

Поединк между Усиком и Такамом должен был пройти 25 мая в американском штате Мэриленд.