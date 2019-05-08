Общество , 01:16
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Бой боксера Усика против Такама перенесли из-за травмы украинца
Дебютный бой украинского боксера Александра Усика в супертяжелом весе против Карлоса Такама не состоится и будет перенесен. Об этом заявил руководитель промоутерской компании Matchroom Boxing USA Эдди Хирн.
По его словам, решение перенести бой был принято из-за травмы украинского спортсмена. Как уточнил Хирн, у Усика диагностировали травму бицепса.
«Заявление относительно нашего шоу в Мэриленде будет сделано в ближайшее время», — сказал он.
Поединк между Усиком и Такамом должен был пройти 25 мая в американском штате Мэриленд.