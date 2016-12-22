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Украинец Усик защитил титул абсолютного чемпиона мира по боксу
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Украинец Усик защитил титул абсолютного чемпиона мира по боксу
Общество, 04:53
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Украинец Усик защитил титул абсолютного чемпиона мира по боксу
Украинский боксер Александр Усик выиграл бой за звание абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе и таким образом защитил свой титул
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Манчестере, где проходил вечер профессионального бокса, соперником Усика был Тони Беллью. В результате поединок был остановлен в 8-м раунде. После серии ударов британец упал на ринг, попытался подняться, однако подбежавший к спортсмену судья оценил состояние Беллью и объявил победу Усика.

Таким образом, украинец в первый раз защитил титул чемпиона мира в первом тяжелом весе по версиям WBC, WBO, IBF, WBA Super и The Ring, сообщает издание «Чемпионат».

Усик стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе 22 июля. Он победил Гассиева в финале Всемирной суперсерии в спорткомплексе «Олимпийский» в Москве. Боксер стал обладателем Кубка Мохаммеда Али и первым в истории победителем турнира Всемирной боксерской суперсерии (World Boxing Super Series).
Автор: Артем Филипенок.
Теги: бокс
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