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Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
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Замглавы ЦОДД предложил привязать штраф за скорость к доходу водителя

Заместитель руководителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Александр Евсин в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что размер штрафа для автомобилистов за превышение скорости должен зависеть от уровня их доходов, а также от стоимости транспортного средства.

«Во многих странах штрафы за нарушение скоростного режима очень высокие. Самое хорошее было бы — привязать штраф к уровню дохода, который можно узнать в налоговой», — считает он.

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Также Евсин отметил, что привязать штраф можно к стоимости автомобиля, так как «для кого-то три тысячи [рублей] — это ерунда, для кого-то — весомая часть его дохода».

Позднее Евсин в разговоре с РБК пояснил вышесказанное. «Это просто мнение, выраженное вслух. Я как гражданин высказал свое мнение, что на мой взгляд, штрафы должны быть связаны с уровнем дохода. Этот уровень дохода можно устанавливать в том числе по тому автомобилю, на котором водитель едет», — отметил замглавы ЦОДД.

Теги: ЦОДД, штраф, превышение скорости, Доход, новости РБК
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