Глазьев пояснил свои слова о заселении Донбасса евреями при Зеленском

Советник президент Владимира Путина Сергей Глазьев в интервью «Фонтанке» прокомментировал тезис из своей статьи, в котором утверждается, что новые власти на Украине могут заселить Донбасс евреями.

Речь идет о статье Глазьева в его блоге в газете «Завтра», в которой советник Путина, в частности, допускает, что после «очистки» от русского населения территории Донбасса новые власти Украины начнут «массово переселять» туда «уставших от перманентной войны на Ближнем Востоке жителей Земли обетованной».

По мнению Глазьева, Украиной после событий 2014 года управляют «западные кукловоды», в том числе администрация президента США Дональда Трампа, которая сделала ставку на актера Владимира Зеленского и может поставить перед ним задачу заселить Донбасс евреями. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подчеркивал, что статья — личное мнение советника президента.

В беседе с «Фонтанкой» Глазьев уточнил, что говорил не только про евреев, а в целом про жителей израильского региона — и иудеев, и христиан, и мусульман. «Если вы были в том регионе и пожили бы там год, то сравнение было бы в пользу Украины», — заявил советник президента. При этом он отказался оценивать вероятность такого решения от избранного президента Зеленского, сославшись на «должностную инструкцию».