Песков назвал личной точкой зрения статью Глазьева о Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не имеет отношения к мнению его советника Сергея Глазьева про Донбасс. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Владимир Путин не имеет отношения к этой позиции, это исключительно личное мнение, может, некорректное высказывание советника Глазьева», — сказал он.

Песков отметил, что не знает контекста, в котором было высказано это мнение, поэтому не может его прокомментировать. Статья Глазьева появилась накануне в его блоге в газете «Завтра».

Пресс-секретарь предположил, что блог является чем-то личным. При этом он добавил, что не имеет представления о «блогерской деятельности» советника президента, но подчеркнул, что его личная точка зрения и «ни в коем случае» не обсуждается в Кремле.