МВД ответило на запрос о задержании криминального авторитета Шалвы Хучуа

В МВД ответили на запрос РБК о задержании криминального авторитета Шалвы Хучуа по прозвищу «Роко».

Ведомство сообщило, что 26 апреля 2019 года в Москве задержали «36-летнего гражданина» по подозрению в хранении наркотиков. Против него было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК. По данному делу проводится предварительное расследование, поэтому правоохранительные органы не могут раскрыть имя задержанного, отмечается в ответе.

О задержании Хучуа 26 апреля за хранение наркотиков ранее сообщил telegram-канал Mash. Профильный ресурс «Прайм Крайм» публиковал на YouTube видео, как утверждается, допроса Хучуа после задержания. Он, в частности, отказывается отвечать на вопрос о том, является ли вором в законе.

По данным «Прайм Крайм», Хучуа «короновали» в 18 лет, в 2002 году. Профильные СМИ называют его крестником еще одного вора в законе — осужденного на 9 лет и 9 месяцев колонии строгого режима Шакро Молодого (Захарий Калашов).