Зюганов назвал провокацией обвинения Сталина в блокаде Ленинграда

Глава КПРФ Геннадий Зюганов назвал «откровенной провокацией» накануне Дня Победы утверждение писательницы Елены Чижовой о том, что в блокаде Ленинграда виноват как Гитлер, так и Сталин, передает «РИА Новости».

«Не будь Дня Победы, эта писательница и все остальные либо не существовали, либо новый год начинался у них в день рождения Гитлера. Поэтому такого рода высказывания не просто кощунственные, они циничные и омерзительные с любой точки зрения», — цитирует депутата агентство.

Зюганов добавил, что решение Сталина отодвинуть советскую границу на 200–300 км с подписанием пакта Молотова—Риббентропа «было абсолютно обоснованным, продуманным и стратегически верным».

«Если бы фашисты начинали войну с эстонской границы, до Ленинграда всего 140 километров. В первый месяц войны их войска наступали со скоростью в среднем 35 километров в сутки. Они через неделю были бы у стен Ленинграда. <…> Они пришли бы в Москву намного раньше», — заключил депутат.

Колонка Чижовой на немецком, посвященная блокаде Ленинграда, была опубликована в газете Neue Zurcher Zeitung 7 мая. По словам писательницы, «два худших диктатора XX века сыграли эту трагическую фугу в четыре руки». Гитлер организовал блокаду, чтобы избежать потерь со своей стороны, а Сталин ненавидел город из-за способности ленинградцев «думать самостоятельно».