Песков сообщил о планах Путина на предстоящие праздники

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам о графике Владимира Путина на предстоящие праздники, сообщает корреспондент РБК.

По его словам, у главы государства запланировано несколько мероприятий. 8 мая будет рабочим днем у президента. 9 мая — «у президента день, скажем так, церемониально-рабочий, хотя запланированы и рабочие мероприятия». 10 мая, по словам Пескова, «не исключены некоторые спортивные мероприятия».

Пресс-секретарь отметил, что с 13 мая у Путина будет насыщенная неделя. «Даже пересыщенная там она будет. И по географии растянутая, и по содержанию», — указал Песков.

Согласно опросу ВЦИОМа, почти половина россиян (48%) собирается участвовать в праздничных торжествах, посвященных Дню Победы. Пятая часть опрошенных 9 мая собирается поздравить ветеранов, 19% собираются смотреть праздничный салют. Также респонденты собираются в этот день пойти в гости (18%), смотреть телевизор (20%), отдыхать на природе (17%), поехать на дачу (16%).

