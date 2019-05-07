Песков прокомментировал опрос о декларациях чиновников

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об успешной работе системы контроля достоверности деклараций чиновников. Так он прокомментировал результаты опроса Левада-центра, согласно которым большинство россиян не доверяет декларациям о доходах госслужащих.

«Такая система выстроена и она работает», — заявил журналистам Песков, сообщает корреспондент РБК. По его мнению, «эти 88% не полностью осведомлены о системе проверок этих деклараций». Песков отметил, что эта система позволяет выявить как сознательные, так и несознательные ошибки в декларациях.

Согласно результатам опроса Левада-центра, на вопрос о том, верят ли респонденты в то, что в декларациях чиновников представлены все имеющиеся у них доходы и имущество, утвердительно ответили 3%. При этом 40% полагают, что госслужащие декларируют меньшую часть своих доходов, по мнению 37% опрошенных, указана «ничтожно малая часть».