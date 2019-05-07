Роспотребнадзор объяснил закрытие в Кемерово не пускавшей геев пекарни

Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области выявило нарушения в работе пекарни «Хлеб из русской печи от братьев Ипатовых», в которую не пускали людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Об этом говорится в сообщении управления, поступившем в ответ на запрос РБК.

«В ходе надзорных мероприятий установлены нарушения санитарного законодательства, законодательства о техническом регулировании, законодательства о защите прав потребителей», — говорится в сообщении.

В частности, у пекарни нет центрального водоснабжения. В управлении отметили, что для уборки и мытья рук используется вода неизвестного происхождения в канистрах. В заведении также нет канализации и санузла для персонала.

В Роспотребнадзоре добавили, что в пекарне не следят за условиями хранения и продажи хлеба, а доставку изделий осуществляют на неспециализированном транспорте. Отмечается, что нарушили здесь и требования к информации на ценнике и маркировке. По данным службы, маркировка «Домашний хлеб пшенично-ржаной из русской печи бездрожжевой» не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза.

В связи со всеми нарушениями Роспотребнадзор составил протоколы об административном правонарушении и временном запрете работы. Материалы дела направили в Центральный районный суд Кемерово. Заседание состоится 8 мая.