Владелец не пускавшей геев пекарни в Кемерово сообщил о ее закрытии

Владелец не пускавшей геев пекарни в Кемерово сообщил о ее закрытии

В Кемерово закрылась пекарня «Хлеб из русской печи от братьев Ипатовых», в которую не пускали лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. Об этом сообщается в аккаунте владельцев пекарни в Insragram.

«Из-за лживых нападок нам пришлось временно закрыть наш магазин до урегулирования всех юридических вопросов», — говорится в сообщении.

Владельцы рассказали, что закрыли пекарню не из-за качества продукции, а по «другим причинам», не раскрывая подробностей. «Благодарим всех, кто не верит в обвинения, которые нам выдвинули», — добавляется в сообщении.

Пекарня открылась в Кемерово в конце февраля. На вывеске заведения говорилось, что вход в нее запрещен для лиц с нетрадиционной ориентацией. Один из владельцев пекарни, Антон Ипатов, заявил телеканалу «360», что подобная табличка никого не дискредитирует. «Эти люди на корню подрубают всю систему семейных ценностей», — отмечал он.