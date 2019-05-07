Лавров назвал фейковым вопрос журналиста CNN

Министр иностранных дел Сергей Лавров, отвечая на вопрос журналиста CNN, напомнил, что канал называют «фейк ньюс». Расшифровка интервью опубликована на сайте МИД России.

«Некоторые называют вашу компанию CNN «фейк ньюз», а вы сейчас еще делаете «fake question» («фейковый вопрос». — РБК)», — сказал Лавров. Таким образом министр начал отвечать на вопрос о том, какие рычаги или возможности имеются у России, чтобы остановить военную интервенцию в Венесуэлу, если Вашингтон решит начать ее.

Распространителем «фейк ньюс» CNN неоднократно называл президент США Дональд Трамп.

Лавров заявил, что Россия «категорически против военных действий в нарушение международного права где бы то ни было» и для начала интервенции нет поводов.

«Из моих контактов с американскими, европейскими и латиноамериканскими коллегами я не вижу сторонников безоглядного военного решения. Надеюсь, что это понимание, которое у всех присутствует, будет превращено и в практическую политику, что военного решения не будет, потому что оно будет катастрофическим», — заключил министр.