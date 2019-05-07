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Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
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Экономика ,  
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Минфин выявил нарушения при госзакупках почти на 153 млрд руб.

Минфин России оценил потери от нарушений в сфере госзакупок в 2018 году почти в 153 млрд руб. Это следует из доклада, опубликованного на сайте министерства.

Отмечается, что всего в прошлом году провели 1411 проверок, а общая сумма выявленных нарушений составила более 152,29 млрд руб. Нарушения выявили в 30% процедур определения поставщика или подрядчика.

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В Минфине рассказали, что в 2018 году Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила более 30 тыс. административных дел, касающихся контрактной системы в сфере закупок. Большая их часть относилась к утверждению заказчиками документации о закупке, которая не соответствовала требованиям законодательства. Дела также возбуждали из-за нарушения порядка отбора участников закупок.

В середине апреля Счетная палата сообщила, что в 2018 году выявила нарушения законодательства в сфере госзакупок на 294,6 млрд руб. Эта сумма в 5,5 раза превысила сумму нарушений за 2016 год и в 2,5 раза — за 2017 год.

Теги: Минфин, Госзакупки, нарушения
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