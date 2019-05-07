В Балашихе неизвестный в камуфляже и маске расстрелял мужчину

В Балашихе неизвестный в камуфляже и маске расстрелял мужчину

В подмосковной Балашихе неизвестный расстрелял мужчину из пистолета Макарова. Об этом РБК сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

«7 мая во дворе многоэтажного жилого дома неизвестный в камуфляжной одежде и маске произвел серию выстрелов из пистолета Макарова в вышедшего из подъезда мужчину. В результате потерпевший получил семь огнестрельных ранений и был госпитализирован», — сказала она.

Источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что раненого доставили в больницу в тяжелом состоянии. Он отметил, что пострадавшим оказался предприниматель Дмитрий Саров. Собеседник утверждал, что стрельба велась из травматического пистолета.

«В Балашихе был доставлен мужчина с огнестрельным ранением в больницу. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия», — заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области. Источник агентства городских новостей «Москва» добавляет, что стрельба велась на Добросельской улице.