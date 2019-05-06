В Харькове в результате стрельбы пострадал мужчина

В Шевченковском районе Харькова между двумя мужчинами произошел конфликт, в результате которого один из них выстрелил в туловище и голову другого. Пострадавшему 35 лет, напавшему — 41 год. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Состояние потерпевшего, по оценке врачей, стабильно тяжелое. Очевидцы подтвердили, что стрелял 41-летний мужчина.

Информацию о происшествии добавили в Единый реестр досудебных расследований по статье о хулиганстве. Сейчас проводится проверка. Следствие выяснит, в том числе, откуда у нападавшего огнестрельное оружие. Если мужчину признают виновным, ему может грозить от трех до семи лет лишения свободы.