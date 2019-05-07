Закрытый судом театр «У Никитских ворот» объявил о возобновлении работы

Московский театр «У Никитских ворот», деятельность которого была приостановлена судом, с 7 мая начал работать в обычном режиме. Об этом сообщается на сайте театра.

«Не состоится заявленный на 8 мая концерт ансамбля «Лойко», все остальные спектакли будут показаны в соответствии с репертуаром», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что билеты на отмененные спектакли зрители могут сдать в кассу театра в течение 10 дней.

«Все замечания устранены, система пожаротушения работает в полном объеме», — уточняется на странице театра в Facebook.