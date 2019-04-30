Судебные приставы опечатали здание театра у Никитских ворот в Москве

Московский театр у Никитских ворот отменил запланированный на вечер спектакль. «Спектакль «Братишки», заявленный в репертуаре на 30 апреля, отменяется по техническим причинам», — говорится в сообщении на сайте театра.

Администрация театра извинилась за отмену спектакля и сообщила, что вернуть билеты можно будет в течение десяти дней.

Источники агентств «РИА Новости» и ТАСС также сообщили, что здание театра опечатано судебными приставами. «Судебный пристав-исполнитель прибыл сегодня в театр для исполнения решения суда о приостановке его деятельности на 90 суток и опечатал его», — сказал собеседник ТАСС.

РБК направил официальный запрос в пресс-службу УФССП по Москве.