«Аэрофлот» объяснил отмену рейсов на Шри-Ланку и Бали

«Аэрофлот» отменил рейсы на Шри-Ланку и Бали в соответствии с рекомендациями Министерства иностранных дел и Ростуризма, а также в связи с окончанием туристического сезона. Об этом РБК заявили в пресс-службе авиакомпании.

«Авиакомпания приняла решение о временной приостановке полетов в Коломбо (Шри-Ланка) сроком на месяц», — говорится в сообщении.

При этом рейсы в Денпасар (Бали) приостановили в связи с изменением траектории маршрутов, связанными с закрытием воздушного пространства над Пакистаном, а также ввиду снижения сезонного спроса на полеты по данному направлению, пояснили в компании.

6 мая Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что авиакомпания «Россия» (входит в «Аэрофлот») до июля 2019 года отменила полеты на Шри-Ланку и на Бали. По данным организации, перевозчик отменил все рейсы после майских праздников.