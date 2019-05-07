В Москве частично перекрыли Лефортовский тоннель из-за ДТП

Внешнюю сторону Лефортовского тоннеля в Москве перекрыли из-за ДТП. Об этом сообщается в Twitter «Московского транспорта».

«В связи с ДТП перекрыт Лефортовский тоннель (внешняя сторона)», — говорится в сообщении.

Водителей призвали объезжать этот участок Третьего-транспортного кольца. При этом в сообщении не указываются детали ДТП.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», при въезде в Лефортовский тоннель образовалась пробка, которая тянется до Шоссе Энтузиастов. «Авария на три полосы», — отмечается в сообщении.