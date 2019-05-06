Трое полицейских пострадали в ДТП в центре Москвы

Трое полицейских пострадали в ДТП в центре Москвы

В центре Москвы три сотрудника полиции пострадали в аварии с внедорожником. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. Источник РБК в правоохранительных органах уточнил, что принимавший участие в ДТП автомобиль принадлежит итальянской компании.

«По предварительным данным, водитель иностранного внедорожника выехал на полосу встречного движения, совершил столкновение с патрульной автомашиной отдела МВД по району Арбат», — сказали в пресс-службе ГУ МВД.

В ведомстве добавили, что двоих пострадавших сотрудников полиции отправили в больницу, и решается вопрос о направлении в медучреждение третьего полицейского. По факту аварии проводится проверка.

Представитель экстренных служб Москвы сообщил «РИА Новости», что авария произошла между машиной посольства Италии и автомобилем патрульно-постовой службы. По его данным, ДТП произошло в Мерзляковском переулке возле дома № 18.